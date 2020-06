Vielfalt bei „Kunst am Rand“

Der Eröffnungstag von „Kunst am Rand“ lief ohne Offizielles, ohne Reden und Musik – und dennoch ist Kurator Jochen Koeniger sehr zufrieden mit der Resonanz: „Mehrere Hundert Kunstfreunde waren über den Tag verteilt in kleinen Gruppen unterwegs“, so seine Beobachtung.

Auch die Flyer hätten rasanten Absatz gefunden. 5000 sind gedruckt worden; Koeniger vermutet, dass eine zweite Auflage im Laufe des Sommers notwendig werden könnte, denn die Outdoor-Ausstellung „Kunst am Rand“ läuft bis zum 27. September.

Über 40 Künstlerinnen und Künstler nehmen teil: Es sind rund 50 Kunstwerke, die an fünf Standorten zu entdecken sind. In einem Rundgang klappt das nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn die Kunstwerke-Infos auf den QR-Codes abgerufen werden. Die Open-Air-Ausstellung aufzubauen, war viel Arbeit und dauerte eine Woche.

Wer sich nun auf den Weg macht, trifft bei Gut Kinderhaus tagsüber noch auf Raphaela Kula, die sich auf einem Baum einwebt: „vom verschwinden“ hat sie ihre Performance überschrieben. Sie freut sich über das Inter­esse an ihrer Arbeit und auch über hilfsbereite Nachfragen der Kunstfreunde. Sie steht gern Rede und Antwort.

Künstler Pier van Dijk wird sich freuen, dass sich sein Hl. Narcissus doch komplett im Wasser spiegelt, nachdem der Wasserspiegel des Rückhaltebeckens am Pfarrhaus gestiegen ist.

Das Engelstor am Friedhof ist um einen Gefährten reicher: Hiske Loomans-de Sonnaville hat ihre schützende Skulptur auf dem freien Pfeiler platziert.

Signalfarbe Orange vor dem Pfarrhaus: Anne Kükelhaus hat dort einen Eye-catcher platziert. Viel Beachtung findet immer wieder Martha Inagans Augen-spiegelnde „Vision“ an der Brücke über den Kinderbach: Die Natur spiegele sich, erklärte sie beim Aufbau.

Thomas Ungruh ist mit zwei Arbeiten vertreten: „Früher ging auch vorbei“ heißt es auf Gut Kinderhaus. Auf der Wiese am Kinderhauser Pastorat geht es um die Auswirkungen von C19 (Corvid 19) auf den Kultursektor über den Ausstellungszeitraum Tag 94 bis 196. Ungruh platziert Platzhalter für Kulturschaffende. Platzhalter, die sich verändern können. Momentan ist es eine Ballerina. Vielleicht ergänzten auch andere Künstler die Arbeit, sagt er.

Es gibt viel zu entdecken bei 50 Arbeiten . . . Es wird auch dieses Mal der Kinderhauser Kunstpreis vergeben werden. Die Jury-Mitglieder sind dieses Mal Merle Radtke, Leiterin Kunsthalle Münster, Ekkehard Neumann, Vorsitzender des Westdeutschen Künstlerbunds, und Kunsthistoriker Dr. Stephan Trescher.