Seit Jahren gammeln die alten Osmo-Hallen am Hafen vor sich hin, ein Teil musste aus statischen Gründen bereits abgerissen werden. Am Samstagabend nun lösten auf einer Länge von 20 Metern alte Konstruktionshölzer eines Daches von den noch stehenden Grundmauern und stürzten in die Tiefe. Sie trafen einen Mann und verletzten ihn schwer. Die Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Gleich mehrere Hafenbesucher riefen am Samstag gegen 18.15 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr an. Sie alle meldeten einen Gebäudeeinsturz an den alten Osmo-Hallen und eine verschüttete Person. Gleich mehrere Einsatzfahrzeuge rückten aus. 25 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Die Ursache für das Herabstürzen der Gebäudeteile auf dem ehemaligen Osmo-Areal ist nach Angaben der Feuerwehr unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst die Einsatzstelle gesichert.

Politik und Stadt kommen zum Verdruss der Investoren seit Jahren nicht mit der Entwicklung des ehemaligen Osmo-Firmengelände im Hafen voran. Dort sollen Wohnungen, Büros und urbanes Leben entstehen.