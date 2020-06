Im Laufe des Sonntags rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) über Nordrhein-Westfalen mit Schauern und schweren Gewittern, die nur langsam abschwächen. Am Sonntagmittag hatte der DWD zunächst vor „markantem Wetter“ (Warnstufe 2 von 4) im Münsterland gewarnt.

Amtliche Unwetterwarnung am Nachmittag

Am Nachmittag stufte der DWD die Warnung für Münster und Teile der Kreise Borken und Coesfeld noch einmal herauf. Bis 18.30 Uhr galt demnach eine amtliche Unwetterwarnung (Warnstufe 3 von 4). Innerhalb einer Stunde wurde mit Regenmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter gerechnet, dazu wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h und Hagel erwartet.

Es bleibt wechselhaft

Erst in der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage in Nordrhein-Westfalen nach DWD-Angaben voraussichtlich etwas beruhigen, die Gewitteraktivität komme aber voraussichtlich nicht vollends zum Erliegen.

Am Montag soll es dann erneut zu schauerartigem Regen kommen, allerdings nicht in der großen Menge wie am Sonntag. „Es wird vielleicht das ein oder andere Gewitter geben können“, sagte der Meteorologe. Insgesamt bleibe es wechselhaft. Dazu liegen die Höchstwerte bei etwa 24 Grad im Flachland, das Bergland schafft es bis an die 21 Grad.