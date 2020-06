Auf der Rothenburg waren in der vergangenen Woche genauso viele Menschen wie in der Vergleichswoche des Jahres 2019 unterwegs. Ähnlich hohe Werte ergab die Zählung auf der Ludgeristraße, hier lag das Niveau bei 80 Prozent gegenüber der Vorjahreswoche. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung Münster entwickeln sich die Frequenzen weiterhin gut in Richtung Normalität.

Sehr stark war der Freitag, was wohl mit dem Feiertag am Donnerstag zusammenhing. Er lag bei der Ludgeristraße mit knapp 30 000 Menschen auf dem Niveau und bei der Rothenburg mit über 22 000 Menschen sogar höher als am Vergleichsfreitag vor einem Jahr. Folglich war der Samstag schwächer, was eine indirekte Folge des Feiertags sein dürfte.