Sommerzeit ist Gartenzeit. Und wo lässt sich die Sonne besser genießen als im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse? Unter dem Titel „Das Münsterland blüht auf“ fordert der Münsterland e.V. Hobbygärtner in einer Pressemitteilung dazu auf, das Lieblingsfoto des eigenen Gartens oder Balkons einzusenden – und eine Picknickkiste mit regionalen Überraschungsleckereien zu gewinnen.

Egal ob Blumenkästen, Sträucher oder Bäume – Hauptsache grün und bunt soll es auf den Fotos sein. Denn mit „Das Münsterland blüht auf“ will der Münsterland e.V. im Rahmen des Projekts „Münsterland ist Klimaland“ auf die Themen Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Klima aufmerksam machen.

Blühende Kräuter statt Steingärten

„Die Folgen des Klimawandels machen sich auch bei uns im Münsterland bemerkbar“, sagt Birthe Schnitger, Klima-Netzwerkerin der Energie-Agentur NRW beim Münsterland e.V. – „an vermehrte Hitzewellen und Starkregen sollten wir uns daher auch im eigenen Garten anpassen. Statt Stein- und Schottergärten anzulegen, bringt eine naturnahe Gestaltung für beide Seiten Vorteile. Wer zum Beispiel blühende Kräuter anpflanzt, tut etwas für die Bienen und Schmetterlinge, aber auch für den eigenen Speiseplan. Obstbäume bieten Insekten Nektar, aber spenden auch Schatten im Sommer. Und meist entsteht nicht nur ein Wohlfühlparadies für Pflanzen und Tiere, sondern auch für den Menschen.“

Wer beim Gewinnspiel mitmachen will, kann bis zum 24. Juni ein Foto des bepflanzten Balkons oder Gartens per E-Mail an gewinnspiel@muensterland.com senden mit dem Betreff „Münsterland blüht auf“. Unter den Einsendungen wird eine Picknickkiste mit leckeren Produkten aus der Region verlost.

Infos zu Naturgärten und Klimaschutz

Mehr Informationen dazu gibt es auf www.muensterland.com/muensterland-blueht-auf. Zudem hat der Münsterland e.V. auf der Website weitere Informationen rund um die Themen Naturgarten, Arten- und Klimaschutz zusammengetragen und weist auf Ideen und Beispiele hin, wie sich das Münsterland auf den Weg zu mehr Arten- und Klimaschutz macht. „Münsterland ist Klimaland“ ist ein Projekt der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, der Stadt Münster sowie des Münsterland e.V. und der Energie-Agentur NRW.