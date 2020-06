Rekord beim Büroflächenumsatz

Mit einem Flächenumsatz erstmals im sechsstelligen Bereich hat der Büromarkt in Münster das Jahr 2019 abgeschlossen. Ausschlaggebend für die neue Bestmarke sind laut Wirtschaftsförderung Münster (WFM) vor allem großflächige Abschlüsse zwischen 1000 und 2000 Quadratmetern. 2019 wies der Flächenumsatz demnach den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre aus. Die Analyse für die Büromarktstudie der WFM hat das Immobilien-Beratungsunternehmen BNP Paribas erstellt.

Ein Indiz für die noch immer angespannte Lage am Büromarkt sei die anhaltend niedrige Leerstandsquote von 1,6 Prozent, heißt es nach Einschätzung der Wirtschaftsförderung. Nach wie vor stehe ein hoher Flächenbedarf einem begrenzten Angebot gegenüber. Es gebe in Münster kaum Leerstand, der Großteil der freien Flächen sei sehr günstig, was auf die Lage und Ausstattung der verfügbaren Flächen schließen lasse.

Niedrige Leerstandsquote

„Das Angebot im Leerstand passt also nicht zur Nachfrage“, erläuterte Dr. Thomas Robbers, der am Montagmittag der Presse die Studie vorstellte. Zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts darauf hin, dass sich die Stadt Münster am Abend von ihm als WFM-Geschäftsführer trennen würde [MZ+].

Am Mittag standen die Zahlen im Vordergrund: Es gebe in bestimmten Qualitätsstufen und Preissegmenten keine passenden Flächen mehr, so Robbers. Zur Entlastung braucht es neue Bürogebäude. Knapp 40.000 Quadratmeter verfügbare Flächen seien im Bau, die Bauaktivität in Münster sei damit in 2019 um circa 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit knapp 52. 000 Quadratmetern verfügbarer Flächen – Leerstand sowie den verfügbaren Flächen im Bau – steige das Angebot um 45 Prozent. Das sei „angesichts der niedrigen Leerstandsquote eine zu begrüßende Entwicklung“.

Für die Entwicklung bestehender und die Schaffung neuer Bürostandorte in unterschiedlicher Lage setzen sich deshalb Stadtbaurat Robin Denstorff und der WFM-Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Kersting ein. „Wenn die Nachfrage auf Dauer nicht bedient werden kann, verliert Münster an Anziehungskraft“, so Kersting. Zu den neuen Büroflächen zählt das geplante Büroquartier am „Dreieckshafen“ im Bereich Robert-Koch-Bosch-Straße, Kanal und Umgehungsstraße. Das Angebot erweitern sollen zudem Bauvorhaben in der Loddenheide und im Technologiepark.

Es sei ein gutes Signal, dass das Preisniveau in Münster im Vergleich der sogenannten B-Standorte nicht mehr so hoch sei, so Robbers: „Es gibt auch Büroflächen für 12,50 Euro pro Quadratmeter in einer annehmbaren Lage.“ Während die Spitzenmiete von 14,50 Euro pro Quadratmeter für gut ausgestattete Neubauten im Hafen, der City, im Technologiebereich Nord und im Bahnhofsbereich erzielt würden, gelte für modernisierte Altbauflächen in der Altstadt eine Durchschnittsmiete von 12,50 Euro.