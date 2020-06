Ab heute (Dienstag, 16. Juni) bis voraussichtlich 26. Juni (Freitag) wird die Robert-Bosch-Straße im Abschnitt zwischen der Umgehungsstraße B51 und dem Wohnheim an der Robert-Bosch-Straße 22 in stadtauswärtiger Richtung als Einbahnstraße geführt. Darauf weist die Stadtwerke-Tochter Münsternetz in einer Pressemitteilung hin.

Ab dem 27. Juni (Samstag) folgt eine dreiwöchige Vollsperrung. Das Abbiegen von der Umgehungsstraße B51 in Richtung Industrieweg ist dann bis voraussichtlich 17. Juli (Freitag) nicht möglich. Der Rad- und Fußverkehr wird in der gesamten Bauzeit über die Kanalpromenade umgeleitet.

Bauarbeiten für Strom- und Fernwärmenetz

Der Parkplatz des Aldi-Supermarkts ist weiterhin erreichbar. Die weiteren Anlieger sind von der Hammer Straße aus über die Trauttmansdorffstraße oder Siemensstraße erreichbar. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Bauarbeiten dienen der Versorgung des Industriegebiets. Münsternetz sorgt für Anschluss an das Strom- und Fernwärmenetz. Es wird um Verständnis für die Verkehrseinschränkungen gebeten.