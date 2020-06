Nicht nur Abiturienten mussten ihre Abschlussprüfungen dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen absolvieren, sondern auch die 29 angehenden Tischlerinnen und Tischler aus Münster. In den vergangenen Tagen haben sie mit Hochdruck an ihren Gesellenstücken gearbeitet, erläutert die Obermeisterin der Tischler-Innung Münster, Brigitta Hagemann.

Die schriftlichen Arbeiten haben die Azubis schon hinter sich gebracht. Nun ging es darum, ihr Sideboard, ihren Sekretär oder ein anderes Möbelstück, welches sie, als Abschlussarbeit, selbst geplant haben, fertigzustellen. „Das Gesellenstück ist für jeden Tischler etwas ganz Besonderes“, sagt Hagemann. Es bekomme oft einen Ehrenplatz in der Wohnung und begleite die Meisten ein Leben lang.

„Unsere Prüflinge sind alle wirklich hochmotiviert und man merkt, dass auch in diesem Jahr sehr viel Herzblut in den Stücken steckt“, so Hagemann.

Gestaltungswettbewerb fällt aus

Eigentlich werden die Gesellenstücke jedes Jahr im Rahmen des Gestaltungswettbewerbs „Die Gute Form“ ausgestellt. Die Ausstellung muss dieses Jahr ausfallen. „Das ist besonders schade für die Absolventen“, drückt Hagemann ihr Bedauern aus. Denn die Besucher würden oft darüber staunen, was für aufwendige Möbel nach nur drei Jahren Ausbildung möglich seien.

Der Wettbewerb findet dennoch statt. Die Fachjury wird die Gesellenstücke in diesem Jahr einzeln begutachten und dann die drei Siegerstücke küren. Wer auf den ersten Plätzen gelandet ist, wird ab dem 29. Juni 2020 unter www.tischlerinnung-muenster.de bekannt gegeben.