Als sich die Prozessbeteiligten vor dem Landgericht Bilder des zerstörten Fachwerkhauses ansehen, bricht eine der beiden Angeklagten in Tränen aus. Die 39-Jährige hat gestanden, dass sie zusammen mit ihrer Mutter (68) das Gebäude in Kinderhaus in die Luft sprengen wollte, was teilweise gelang. Anlass war eine am Tattag bevorstehende Zwangsräumung wegen massiver Mietschulden.

Gas mit Streichholz entzündet

Die beiden Angeklagten hatten zehn Gasflaschen im Haus vorbereitet und auch ihre beiden Pferde aus dem Stall ins Haus geholt, um sie mit sich in den Tod zu nehmen. Als die Gerichtsvollzieherin und die Polizei vor Ort ankam, hatten sie nach eigener Aussage die Flaschen aufgedreht und das Gas mit Streichhölzern entzündet, was zur Explosion führte. Die Tiere erlitten so schwere Brandverletzungen, dass sie eingeschläfert werden mussten, auch die 39-Jährige wurde schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Frauen vor, tödliche Verletzungen der Gerichtsvollzieherin und der Polizeibeamten in Kauf genommen zu haben. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich diese noch außerhalb des Grundstücks, weil das Tor verschlossen und nicht so leicht zu öffnen war, wie ein Beamter schilderte. Fraglich ist, wie gefährlich die Explosion für die Menschen am Tor war. Das Gutachten zweier Brandermittler ergab, dass Glasscherben bis zu 30 Meter weit geflogen waren, allerdings nicht in Richtung des Tores. Wie die Ermittler schilderten, bot sich ihnen eine schwierige Spurenlage, weil vieles schlicht nicht mehr existierte. Um das Feuer zu löschen, musste etwa die Hälfte des Hauses abgerissen werden.

Schwierige Spurenlage