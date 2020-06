Das Fahrzeug des Kommunalen Ordnungsdienstes ist nach dem Einsatz in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Angelmodde nicht mehr einsatzfähig ( wir berichteten ). Die städtischen Ordnungskräfte waren in die Straße Middelkamp gerufen und dort von einer Täter-Gruppe attackiert worden.

In diesem Bereich hatten sich vor etwa einem Monat vermehrt Angehörige einer Großfamilie aufgehalten, von denen sich eine größere Anzahl mit dem Coronavirus infizierte. Die Infektionszahl in Münster war Mitte Mai durch das Bekanntwerden des Infektionsherdes sprunghaft um 19 neue Fälle angestiegen, viele Mitglieder aus der in Angelmodde ansässigen Großfamilie und Kontaktpersonen mussten anschließend in Quarantäne. Die infizierten Personen hatten sich – entgegen der damals geltenden Schutzbestimmungen, in größeren Gruppen aufgehalten.

Keine Anhaltspunkte für Racheakt

Am Middelkamp gab es nun aktuell die aggressiven Übergriffe auf die Ordnungsatzkräfte, die beleidigt und bedroht wurden, ein Fenster ihres Einsatzwagens wurde eingeschlagen. Wollten die Täter womöglich im Zusammenhang mit der Infektionswelle und den Quarantänemaßnahmen Rache nehmen?

„Anhaltspunkte für einen Racheakt oder Ähnliches können wir zurzeit nicht erkennen“, sagte dazu am Dienstag Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. „Unsere Aufmerksamkeit richtet sich jetzt konsequent auf die Täterermittlung. Strafanzeige ist gestellt, und ich hoffe, dass die Polizei hier erfolgreich sein wird.“

„ Wir können froh sein, dass keine Menschen verletzt worden sind. Wir können froh sein, dass keine Menschen verletzt worden sind. “ Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer

Heuer betont, dass sich die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes wegen des Umfeldes, des Zeitpunktes und der übrigen Rahmenbedingungen besonders aufmerksam verhalten hätten. „Wir können froh sein, dass keine Menschen verletzt worden sind. Eine derartige Eskalation und Aggression gegenüber Mitarbeitern der Stadt, die sich jeden Tag für das Allgemeinwohl einsetzen, ist nicht hinnehmbar“, ergänzt Heuer.