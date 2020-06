Fehler passieren meist am Anfang

Ja, bauen ist teuer. Die Konjunktur brummt, angesichts gut gefüllter Auftragsbücher kann die Wirtschaft höhere Preise durchsetzen. Bezogen auf die teilweise dramatischen Kostensteigerungen bei der Stadt Münster ist diese Erklärung aber nur die halbe Wahrheit. Die Diskussion im Bauausschuss am Dienstagabend hat klar gezeigt, dass die Kostenkontrolle verloren geht, wenn die Stadt nicht weiß, was sie will, wenn Bauvorhaben schlicht mit Wünschen überfrachtet werden oder wenn im Dreiecksverhältnis zwischen Stadtverwaltung, Planungsbüro und Politik zu viele Köche am Werk sind. Wieder einmal zeigt sich, dass es an Führung im Rathaus mangelt. Die vom Immobiliendezernent Peck beklagte, mangelnde Abstimmung zwischen „Auftragsamt“ und Bauverwaltung lässt den Schluss zu, dass die am Verfahren Beteiligten bevorzugt nur an sich denken und ein Konsens halt nur unter Einsatz von besonders viel Steuergeld zu erzielen ist. (Von Klaus Baumeister)