Für die zweite Auflage des Projekts „Digital ist besser als nichts“ hat sich das Gleis 22 einen „guten alten Freund“ eingeladen. Viele kennen Thorsten Nagelschmidt als Sänger, Texter und Gitarrist von Muff Potter, als treuen Gleis-Gänger vergangener Zeiten und nicht zuletzt als erfolgreichen Autor.

Er veröffentlichte die Bücher »Wo die wilden Maden graben« (2007), »Was kostet die Welt« (2010) und »Drive-By Shots« (2015), »Der Abfall der Herzen« (2018) und 2020 seinen neuen Roman »Arbeit«.

Nagelschmidt kommt aus dem Münsterland und lebt in Berlin. Er veranstaltet dort die Lesereihe »Nagel mit Köpfen«. Am Freitag (19. Juni, ab 20 Uhr, Link über www.gleis22.de) kommt er ins Gleis 22, um live aus seinem neuesten Buch „Arbeit“ zu lesen.

Begleitet wird er von Jan Brandt. Jan Brandt, geboren 1974 in Leer (Ostfriesland), studierte in Köln, London und Berlin und an der Deutschen Journalistenschule in München. In seinem 2011 erschienenen und für den Deutschen Buchpreis nominierten Debütroman „Gegen die Welt“ bezeichnete er Münster als „Das Zentrum der Illusion“. Das Gleis 22 spielt darin eine zentrale Rolle – als Katalysator männlichen Wahnsinns.