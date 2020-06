Umbau des alten Hill-Speichers: CDU und Grünen kündigen ihr „Ja“ an

Der Umbau des alten Hill-Speichers am Mittelhafen, in den künftig der Ruderverein und die Kulturinitiative B-Side einziehen wollen, ist einen wichtigen Schritt weitergekommen. Zwar gab es in der Sitzung des Liegenschaftsausschusses am Mittwochabend keinen Beschluss, wohl aber erklärten Vertreter des Ratsbündnisses von CDU und Grünen, dass sie im Rat zustimmen wollen. Die SPD kündigte an, sich der Stimme zu enthalten, die FDP plädierte dafür, einen Beschluss ins nächste Jahr zu schieben, da sich grundlegende Eckpunkte des Millionenprojektes verschoben hätten.

In der Aussprache bedauerte es der CDU-Ratsherr Peter Börgel, dass eine „andere Situation“ eingetreten sei, nachdem die B-Side zunächst angekündigt hatte, ihren Eigenanteil per Kredit stemmen zu können. Nicht zuletzt aus Rücksicht auf den Ruderverein sei es aber jetzt an der Zeit, den Plan umzusetzen. „Ich möchte gern Ruderboote im Hafenbecken sehen“.

Der Speicher auf der B-Side 1/34 Eine Initiative will im Hill-Speicher im münsterischen Hafen eine Kombination aus Kultur und Sport verwirklichen. Foto: Günter Benning

Konkret ist jetzt geplant, dass das vom Land großzügig bezuschusste Bauvorhaben von der Stadt, genauer gesagt von der Wirtschaftsförderung betreut wird. Genau das bemängelte die FDP-Ratsfrau Carla Möllemann-Appelhoff. Wieder einmal trage die Stadt das finanzielle Risiko.

Der GAL-Ratsherr Carsten Peters indes warnte davor, das Bauvorhaben zu zerreden. Der SPD-Fraktionschef Michael Jung meinte, dass man schon viel weiter sein könnte, wenn die Stadt nicht zwischenzeitlich ein so „kompliziertes Immobilienkonstrukt“ bevorzugt hätte.