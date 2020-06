Münster -

Wegen der Corona-Pandemie werden viele Münsteraner ihre Sommerferien zu Hause verbringen. Wer bis in den späten Abend die Freizeit- und Kulturangebote in der Stadt nutzen will, kann trotzdem mit dem Bus nach Hause fahren. Denn: Der Fahrplan der Nachtbusse wird wieder erweitert.