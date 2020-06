Laufrunde zugunsten der Zoos in NRW

Auch wenn deutsche Zoos wieder geöffnet haben, so sind die Auswirkungen der Corona-bedingten Schließung noch immer zu spüren. Deswegen freut sich der Allwetterzoo Münster, sowie alle anderen teilnehmenden NRW-Partnerzoos auch, dass ab dem 27. Juni der „Virtual Zoo Run“ zugunsten der Zoos in NRW stattfinden wird.

Egal ob Hobbyläufer, Skater, Radfahrer, Triathlet, Walker oder Leistungssportler: Beim Zoo Run geht es nicht nur um die persönliche Bestleistung, sondern vor allem um ganz viel Spaß, heißt es in einer Mitteilung des Allwetterzoos. Wer will, kann aber natürlich die Zeit auch dazu nutzen, um sich auf den nächsten Marathon vorbereiten und sich dabei digital mit anderen Sportlern messen.

Die Zoos in NRW unterstützen

Viel Spaß mit Familie, Freunden oder der Sportgruppe – und das alles für die Tiere in den NRW ZOOs. Die Veranstalter von Lifetime Coaching aus Düsseldorf sind mit der Idee auf den Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) zugegangen und sind auf offene Ohren gestoßen.

„Gerade in dieser schwierigen und unruhigen Zeit wie Corona ist es uns wichtig, solch‘ einzigartige Institutionen, wie unsere NRW Zoos, zu unterstützen. Wir möchten, dass Projekte, wie beispielsweise der Artenschutz und die Zoopädagogik, auch in Zukunft weiter existieren können. Wir alle haben die Chance, etwas dazu beizutragen. Jeder für sich und doch alle zusammen als Gemeinschaft in und für NRW“, sagt Organisatorin Sarah I. Rotterdam zu den Beweggründen, die zu der Aktion geführt haben.

So funktioniert der Virtual Zoo Run

Es gibt vier verschiedene Distanzen, bei denen sich alle auf den Spuren der Zoo-Tiere bewegen können, die es so auch alle im Allwetterzoo zu beobachten gibt. So kann jeder seinem Lieblingstier auf Distanzen drei, fünf, zehn und 20 Kilometern folgen. „Durch die aktuelle Situation können nicht alle gemeinsam an den Start gehen. Deswegen passen wir uns an und ermöglichen jedem seine ganz persönliche Planung und Durchführung des Zoo Runs“, erläutert Rotterdam. Wer mitmachen möchte, kann sich online unter https://www.zoo-run.de/ anmelden.

Die Startgebühren betragen für Erwachsene 20.75 Euro, inklusive 15 Euro Spende an die NRW ZOOs, und 7.75 Euro für Kinder, inklusive fünf Euro Spende an die NRW Zoos. Zudem erhalten alle Teilnehmer ein Zoo Run Package sowie eine personalisierte Startnummer, Medaille und Urkunde nach Teilnahme. „Die Ergebnisse stehen am Ende auch auf einer virtuellen Rangliste. Über 70 Prozent des Startgeldes werden direkt an die Zoos und Tierparks in NRW gespendet“, so Rotterdam. Ferner könnte jeder durch den Kauf der Produkte der Zoo Run Kollektion bis zu acht Euro an die Herzwärme GmbH spenden.

Der Virtual Zoo Run, zugunsten der Zoos in NRW, startet am 27. Juni. Die Aktion geht bis zum 19. Juli. Unter allen teilnehmenden Mitläufern werden zudem attraktive Preise verlost.

Laufrunde zugunsten der NRW-Zoos

„Aufgrund der coronabedingten Begleitumstände, war ein wirtschaftliches Arbeiten in den vergangenen Wochen nicht möglich. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass die Spendengelder auch an den Allwetterzoo Münster gehen“, sagt Zoosprecher Sebastian Rohling. „Wir bedanken uns für die Organisation dieser tollen Aktion und hoffen, dass viele Menschen sich angesprochen fühlen, und ihre nächste Laufrunde oder Spaziergang zugunsten der NRW-Zoos absolvieren.“