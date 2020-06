Ein unbekannter Täter raubte am Mittwoch um 12.19 Uhr einen 63-Jährigen an der Gleiwitzer Straße aus. Der Unbekannte entwendete dem 63-Jährigen laut einer Mitteilung der Polizei Bargeld.

Der Münsteraner hatte gerade am Automaten Geld abgehoben, um dann mit seinem Fahrrad weiterzufahren, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Der Räuber riss an dem auf dem Gepäckträger festgezurrten Rucksack des 63-Jährigen und öffnete ihn. Nach einem kurzen Handgemenge griff der Täter das darin befindliche Portemonnaie und flüchtete in Richtung Coerheide. Der Münsteraner stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Beschreibung des Räubers

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte lichtes Haar und war mit einem grau-weiß-schwarzen Holzfällerhemd, einer grauen Jogginghose und hellen Schuhen bekleidet. Er trug einen Mundschutz und hatte eine weiße Kappe und ein rotes Fahrrad dabei.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.