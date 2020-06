Die Razzien in Nagelstudios in Münster und weiteren Städten hatten im November 2019 hohe Wellen geschlagen. Damals nahmen Ermittler sechs Personen fest, die illegal aufhältige Frauen und Männer aus Vietnam als günstige Arbeitskräfte in insgesamt 17 Nagelstudios – unter anderem in Münster, Dülmen, Greven, Paderborn und Troisdorf – eingesetzt haben sollen.

Ab dem heutigen Freitag müssen sich die Angeschuldigten unter anderem wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsgeld sowie wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht verantworten. Sozialversicherungsträgern soll ein Schaden in Höhe von 1,78 Millionen Euro entstanden sein. 400 Beamte des Zolls, der Polizei und der Steuerfahndung hatten in dem Fall ermittelt. Für den Prozess hat das Landgericht 29 Verhandlungstage anberaumt.