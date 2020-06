Ministerin Schulze kommt nicht

Drei Wochen lang haben Landwirte der Bewegung „Land schafft Verbindung“ aus ganz Deutschland in wechselnden Schichten vor ihrem münsterischen Büro am Bahnhof auf die Bundesumweltministerin gewartet. Am Donnerstagabend endete die Mahnwache – mit einem Schlepperkorso, aber ohne Svenja Schulze.

Drei Trecker stehen seit Beginn des Protestes vor dem Bahnhof an der Bushaltestelle, drum herum Aufsteller und Plakate mit den Forderungen der Landwirte. Vor einem Café nebenan haben es sich die Protestierenden gemütlich gemacht. Tische und Stühle unter einem Pavillon, es gibt Decken und Getränke, für die hart gesottenen ein Feldbett. Seit dem 28. Mai harren die Bauern hier aus, die Mahnwache schloss sich an die große Demonstration durch die Innenstadt an.

Enttäuschung bei den Landwirten

Am Anfang stand die Forderung: „Wir bleiben hier, bis Frau Schulze kommt.“ Sie kam nicht. Auch für eine Stellungnahme war die Ministerin am Donnerstag nicht zu erreichen. Die Landwirte sind enttäuscht: „Das ist nicht die Dialogbereitschaft, die man von einer Ministerin erwartet“, sagt Bert Wülfing. Der Landwirt aus Rhede (Kreis Borken) hält am Donnerstag mit einigen Kollegen die Stellung, bis die Mahnwache gegen 20 Uhr mit einem Treckerkorso aufgelöst werden soll.

Kommentar: Verständlicher Unmut Ein konstruktiver Dialog mit Landwirten ist mir sehr wichtig: Das schrieb Bundesumweltministerin Svenja Schulze letzte Woche auf Twitter, dazu ein Bild von einem Treffen mit Vertretern des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands – in Münster. Es fällt schwer, diese Aussage ernst zu nehmen. Ihr Ministerium ist in den vergangenen drei Wochen nicht einen Schritt auf die hier protestierenden Landwirte zugegangen. Die ja genau das fordern: Den konstruktiven Dialog. Dass eine Bundesministerin nicht persönlich mit jedem zu sprechen kann und muss, der das fordert – geschenkt. Aber einer so lange dauernden Mahnwache wörtlich direkt vor ihrer Tür, mit mehr als 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland überhaupt keine Aufmerksamkeit zu schenken, ist auch eine Antwort. Eine, die verständlicherweise für Unmut sorgt. Es ist eine emotionale Debatte: Die Forderung von Schulzes Besuch ist genauso plakativ, wie die ihres Rücktritts. Eine Geste der Gesprächsbereitschaft hätte aber drin sein müssen. (von Renée Trippler) ...

Mit dabei sind Michael Gottschalk aus Rheinland-Pfalz und Reinhold Mall aus Bayern. Um die 300 Bauern haben sich an der Mahnwache vor dem Bahnhof – vor der Geschäftsstelle der SPD – beteiligt, weitere haben diese mit Spenden unterstützt. Schulze habe sich durch die Forderung ihres Rücktrittes angegriffen gefühlt, vermuten die Landwirte.

„ Wir wollen auch etwas für Gewässer- und Insektenschutz tun, aber es kann nicht sein, dass wir auf den Kosten sitzen bleiben. Wir wollen auch etwas für Gewässer- und Insektenschutz tun, aber es kann nicht sein, dass wir auf den Kosten sitzen bleiben. “ Bert Wülfing

„Aber mit ihrem Programm fordert sie quasi unseren Rücktritt. Wir wollen auch etwas für Gewässer- und Insektenschutz tun, aber es kann nicht sein, dass es nur auf unsere Kosten geht.“ Man müsse einen Kompromiss zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft finden, beides hätte Vor- und Nachteile.

Wäre es zu dem gewünschten Gespräch gekommen, hätte man kritisiert, als alleinige Verursacher für beispielsweise Artensterben verantwortlich gemacht zu werden. „Und wir hätten Kooperation angeboten“, so Wülfing. An Umweltschutzmaßnahmen müssten die Betroffenen beteiligt werden, sonst gebe es bald keine regionale Landwirtschaft mehr. „Wir wollen dabei sein, damit man eine Perspektive für den eigenen Betrieb hat“, sagt Junglandwirt Elias Ganteforth (20) aus Borken.

Eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums teilte dazu auf Anfrage mit, die Ministerin habe mehrfach den Dialog mit der Landwirtschaft gesucht. Vertreter von „Land schafft Verbindung“ seien beispielsweise bereits zum Runden Tisch Insektenschutz eingeladen worden, so auch beim nächsten, am 24. Juni.