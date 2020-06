Große Vorhaben werfen am Gallenkamp ihre Schatten voraus: Drei Meter hoch sind die elf Trommeln mit Schutzrohren, die in den vergangenen Tagen hier angeliefert wurden. Auf Höhe der Fußgängerbrücke zwischen Manfred-von-Richthofen-Straße und Laerer Landweg bereitet Münsternetz eine der spektakulärsten Bauvorhaben der nächsten Zeit in Münster vor.

Anfang Juli wird das Unternehmen laut einer Mitteilung einen mehr als 200 Meter langen Tunnel unterhalb der B51 bohren. 14 Meter unterhalb der Fahrbahn werden Strom-, Erdgas- und Trinkwasserleitungen sowie Telekommunikationskabel durch die jetzt gelieferten Schutzrohre gezogen. Die Trommeln geben einen Eindruck von der enormen Dimension des Vorhabens.

Versorgung für das Mauritzviertel

Mit den Leitungen wird der zentrale Versorgungsstrang für das Mauritzviertel für Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikation neu verlegt. Die Umlegung der Leitungen wurde aufgrund der Bauarbeiten für die Umgehungsstraße notwendig. Die Bauarbeiten mitten im Wohngebiet stellen eine große Herausforderung dar.

"Münsternetz ist sich der Belastung für die Anwohner bewusst und führt die Arbeiten so zügig wie möglich durch", teilt das Unternehmen mit. Für die Beeinträchtigungen bittet der Netzbetreiber um Verständnis.