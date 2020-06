Aufatmen in Münster: Die beiden Kaufhäuser Karstadt und Kaufhof bleiben nach Informationen unserer Zeitung in Münster erhalten. Damit können auch viele Beschäftigte der beiden Häuser am Standort Münster aufatmen.

Am heutigen Freitag werden die Mitarbeiter des Warenhauskonzerns „Galeria Karstadt Kaufhof“ über die bundesweiten Schließungspläne informiert. Bei „Karstadt“ in Münster arbeiten rund 140 Mitarbeiter, bei „Galeria Kaufhof“ rund 120 Mitarbeiter und bei „Karstadt Sport“ 43 Mitarbeiter.

Gewinnbringende Standorte

Der fusionierte Kaufhausriese teilt heute mit, welche Filialen geschlossen werden. Die Geschäftsführung wird am frühen Nachmittag in einer Telefonkonferenz den Betriebsrat informieren. 62 Standorte sollen bundesweit betroffen sein. Zunächst war von 80 der insgesamt 174 Kaufhäuser die Rede. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi von Freitag stehen bundesweit rund 6000 der 28. 000 Arbeitsplätze auf der Kippe.

Die insgesamt drei Häuser in Münster gelten als gewinnbringende Standorte. Der Bezirk Münsterland der Gewerkschaft Verdi unterstreicht auch deshalb die Berechtigung für alle drei Standorte in Münsters Innenstadt. Der Warenhauskonzern unterhält zwei Kaufhäuser an der Salzstraße und der Ludgeristraße sowie das Sporthaus an der Stubengasse.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe hatte im Mai in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Konzerns, Dr. Stephan Fanderl, Gespräche zur Sicherung der Standorte in der münsterischen Innenstadt angeboten. Lewe wies dabei auch darauf hin, dass die Besucherfrequenz im Herzen Münsters nach den Corona bedingten Schließungen wieder steigend seien.