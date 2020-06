Die über 250 Mitarbeiter in Münsters großen Innenstadt-Kaufhäusern können vorerst aufatmen. Nach Wochen des Bangens verkündete die Geschäftsführung in Essen am Freitag die gute Nachricht, dass sowohl „Karstadt“ an der Salzstraße mit 140 Mitarbeitern als auch „Galeria Kaufhof“ an der Ludgeristraße mit 120 Mitarbeitern erhalten bleiben. „Das ist ein guter Tag für Münster“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Gaby Beuing.

Auch, weil ein vorgesehener zehnprozentiger Personalabbau in allen Häusern, die nicht geschlossen werden, verhindert werden konnte.

Oberbürgermeister Markus Lewe zeigt sich erleichtert: „Die beiden Warenhäuser sind prägend für den Einzelhandel in der Stadt.“ Bereits vor vier Wochen hatte der Oberbürgermeister in einem Schreiben an die Konzernführung darauf hingewiesen, "dass die Stadt Münster mit ihrer attraktiven Innenstadt und den vielen anderen Angeboten ein Standort ist, der Besucherinnen und Besucher und damit auch Kunden des Einzelhandels anzieht".

Noch keine Entscheidung für "Karstadt Sport"

Verdi geht davon aus, dass auch die Entscheidung über die Zukunft der „Karstadt Sport“-Häuser noch vor den Ferien falle. 43 Mitarbeiter arbeiten an der Stubengasse.

„Alle drei Standorte in Münster, die zum Warenhauskonzern zählen, haben ihre Berechtigung“, sagt Beuing. Gleichwohl gehe es nun auch darum, Konzepte für die Zukunft des Kaufhaus-Riesen zu erstellen. Zumal die starken Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise die Einzelhandelsumsätze überall dramatisch abstürzen ließen und auch die Kaufhäuser in Münster wochenlang geschlossen waren.

Umsätze scheinen zu stimmen

Die Nerven der rund 300 Mitarbeiter sind spätestens seit dem Zusammenschluss der beiden großen Warenhaus-Ketten im Jahr 2019 angespannt. Immer wieder stellt sich die Frage, ob zwei große Kaufhäuser des selben Konzerns, die nur 40 Schritte voneinander entfernt sind, nebeneinander existieren können, wenn in anderen Städten rigoros geschlossen wird. Doch die Umsätze scheinen zu stimmen.

Bei aller Freude über die Daumen-hoch-Entscheidung für Münster sind die Mitarbeiter geschockt über die 62 Standort-Schließungen bundesweit. Darunter sind die jeweils beiden Warenhäuser in Dortmund und Essen, aber auch Hamm und Bielefeld. Lewe betont in seiner Funktion als Vizepräsident des Deutschen Städtetages, dass die zahlreichen von den Schließungen betroffenen Städte vor einer "erheblichen Herausforderung" stünden.