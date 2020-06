Während einer Psychose hat ein 50-Jähriger Anfang des Jahres eine Filiale der Sparkasse Münsterland Ost überfallen und 500 Euro erbeutet. „Die Stimmen haben mir das befohlen“, sagte der Beschuldigte vor dem Landgericht, wo die Strafsache am Freitag verhandelt wurde. Der 50-Jährige gab die Tate zu und sagte selbst, er „sei nicht bei Sinnen gewesen“. Er leide seit Jahren an einer psychischen Erkrankung, wegen der er Stimmen höre.

Diese hätten am frühen Morgen des 2. Januar auch dazu gebracht, die Bankfiliale ausrauben zu wollen. Laut Anklage hat er der Mitarbeitern an einem der Kassenschalter einen Zettel auf den Tisch gelegt, auf dem stand: „Geben Sie mir Bargeld ich habe Sprengstoff in meinem Rucksack“. Warum er das getan habe, wisse er selbst nicht, sagte der Jährige. Er habe das Geld gar nicht gebraucht.

Bankkauffrau löste Alarm aus

Dass er nicht mehr als 500 Euro erbeutete, lag vor allem an dem Gespür und den guten Nerven der betroffnen Bankkauffrau. „Er stand ganz normal in der Schlange und hat mir dann den Zettel hingelegt. Ich habe ihm gesagt, ich habe nicht so viel“, so die 58-jährige Zeugin. Sie habe dabei sofort den Alarm ausgelöst und ihrer Kollegin ein Zeichen gegeben.

Dann habe der Mann wenigstens 500 Euro haben wollen und sei damit schließlich ganz ruhigen Schrittes aus der Filiale gegangen. Ihr sei die Situation sehr merkwürdig vorgekommen, der Angeklagte habe sich für einen Bankräuber sehr untypisch verhalten und auf sie nicht bedrohlich gewirkt – fast habe er ihr leid getan. „Ich habe gedacht, der war in dem Moment nicht ganz bei Sinnen.“ Der Angeklagte entschuldige sich in der Verhandlung bei der Bankmitarbeiterin, er habe ihr keine Angst machen wollen und sei nicht bei sich gewesen. „Diesen Eindruck hatte ich auch“, sagte die 58-Jährige.

Angeklagter hatte Medikamente abgesetzt

Der 50-Jährige nannte als Grund, dass er über Weihnachten seine Medikamente abgesetzt hatte: „Das war ein Fehler.“ Auf die Frage des Vorsitzenden, welche Perspektive er sehe, sagte er: „Ich würde mich gerne weiter in der Klinik behandeln lassen, weil mir das gut tut.“