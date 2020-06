„What time is it -it‘s Abitime 2020“ – unter dieses Motto stellten die Abiturienten der Hildegardisschule in diesem Jahr ihre Abiturfeierlichkeiten, die auch in Coronazeiten nicht ausfallen sollten. Die Schulgemeinschaft der Hildegardisschule hatte sich angesichts der besonderen Vorgaben dafür entschieden, keine gemeinsame Feier der Jahrgangsstufe 13 zu begehen, sondern die jeweiligen Klassen getrennt voneinander, aber mit ihren Angehörigen zu verabschieden, „ein letztes Mal als Klasse, mit Abstand, aber immerhin gemeinsam“, wie Abteilungsleiterin Silke Hüppe in ihren Grußworten formulierte.

Beste Bedingungen für eine angemessene Abiturfeier bot die benachbarte Martinikirche, in der im Anschluss an einen Wortgottesdienst die Zeugnisse übergeben wurden. Silke Hüppe erinnerte in ihrer Ansprache an den denkwürdigen Freitag, den 13. März, als plötzlich der letzte Schultag der Abiturienten gekommen war und alle Schulen schließen mussten. Das hieß: keine Mottowoche, kein Tag X und lange Zeit war es auch nicht sicher, ob und wann die Abiturklausuren geschrieben werden könnten. „Es läuft eben nicht immer alles nach Plan“, so das Fazit Hüppes. Aber immerhin fanden dann mit drei Wochen Verzögerung die Abiturprüfungen statt und alle 74 Schülerinnen und Schüler haben bestanden.

Auch Schulleiterin Vera Brox war froh, dass sie vor der Abiturientia 2020 stehen durfte. Sie forderte in ihrer Ansprache die Schüler auf, die nun folgende Studien- und Berufswahl zu einer Herzensangelegenheit zu machen, dann würde es gut werden, schreibt die Hildegardisschule in einer Pressemitteilung.