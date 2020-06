Gerhard Domagk (1895-1964) war Professor für Pathologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität; er gilt als Pionier der Bekämpfung bakterieller Infektionskrankheiten. Weltweit bekannt wurde der bahnbrechende Mediziner, weil ihm 1939 der Nobelpreis für Medizin zuerkannt worden war – den er sich allerdings erst 1947 abholen durfte, weil die Nazis die Annahme dieses Preises verboten hatten.

Film auf Yotube

Vielen Münsteranern ist sein Name geläufig – und sei es nur, weil das alte Uniklinikum an der Domagkstraße liegt. Domagks Leben und Wirken wird besonders anschaulich in einem Drei-Minuten-Film dargestellt, der sich bei Youtube aufrufen lässt. Produziert hat ihn – wie berichtet – Sophia Lechler, Schülerin der Schule für Medizinisch-technische Radiologie-Assistenten an der WWU.

Die Gerhard-Domagk-Stiftung war von diesem Film so begeistert, dass sie Sophia Lechler nun einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis verliehen hat: Der Kreativpreis wurde am Dienstag von den Kuratoriumsmitgliedern Prof. Mathias Herrmann, Prof. Heribert Jürgens und Prof. Eva Wardelmann, der Vorsitzenden der Stiftung und Direktorin des Ger­hard-Domagk-Institutes, überreicht. Die Veranstaltung fand im kleinen Kreis mit viel Corona-Abstand statt. Bei der nächsten offiziellen Verleihung des „Ger­hard-Domagk-Preises für Krebsforschung“ im Herbst soll Sophia Lechler noch einmal geehrt – und ihr Film einem großen Publikum präsentiert werden.