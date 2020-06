Der Kampfmittelräumdienst hat am Sonntagabend eine im Dortmund-Ems-Kanal gefundene Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Am Ufer im Bereich der Straße über die Wolbecker Straße war am Nachmittag ein Metallangler auf einen zylindrischen Metallkörper gestoßen, berichtete die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg. Der Kanal wurde für den Schiffsverkehr von 19.17 Uhr an für gut zwei Stunden gesperrt. Um 20.35 Uhr war der Sprengkörper entschärft – und der Kanal wurde wieder freigegeben.