Führungen im Naturkundemuseum wieder möglich

Ab Dienstag (23. Juni) sind im LWL-Museum für Naturkunde in Münster wieder Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen möglich. Interessierte können eine Stunde lang auf den Spuren der Mammuts in Westfalen wandeln, lernen, warum es heute noch Dinos gibt oder erfahren, warum Vogelschwärme keine Auffahrunfälle bauen.

Nach einer langen Pause sind nun laut einer Mitteilung wieder Führungen für Erwachsene im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) möglich. Während der Führungen durch die Ausstellungen gelten dieselben Hygiene-Vorschriften wie im gesamten Museum: Es ist auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten und es muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. "Wir freuen uns auf die Gäste. Auf einer Fläche von 4200 Quadratmetern gibt es viel zu entdecken und Führungen sind eine tolle Möglichkeit, das zu tun", so Gerda Windau, Leiterin der Museumspädagogik im LWL-Museum für Naturkunde.

Im Museum auf Zeitreise

In der rund einstündigen Führung durch die Ausstellung "Dinosaurier - Die Urzeit lebt!" werden Fragen zum Leben und zur Evolution von Dinosauriern und anderen Tieren der Urzeit beantwortet. Teilnehmer der Führung durch die Ausstellung "Vom Kommen und Gehen - Westfälische Artenvielfalt im Wandel" begeben sich auf eine Zeitreise durch die Tier- und Pflanzenwelt der Region.

Warum Bakterien für den Menschen überlebenswichtig sind und wie vielfältig das Zusammenleben in der Natur ist, darum geht es in der Führung durch die Sonderausstellung "Beziehungskisten - Formen des Zusammenlebens". Zudem wird es ab Ende August auch die Möglichkeit geben in einer Führung die neue Sonderausstellung "Überlebenskünstler Mensch" zu erforschen.

Maximal neun Teilnehmer pro Führung

Die Teilnehmeranzahl der Führungen ist auf maximal neun (erwachsene) Personen begrenzt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Alle Besucher, die an einer Führung teilnehmen, werden aus Gründen der Rückverfolgbarkeit mit Name, Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Besuchs sowie mit persönlicher Unterschrift schriftlich erfasst.

Eine einstündige Führung kostet 30 Euro zuzüglich Museums-Eintritt. Anmeldungen sind über das Servicebüro unter der Rufnummer 0251 591 6050 montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr oder per E-Mail an servicebuero.naturkundemuseum@lwl.org. Es wird gebeten, dass sich Gruppen bis spätestens zehn Tage vor dem gewünschten Termin anmelden.

Interessierte finden die Hygiene-Vorschriften auf der Museums-Homepage unter www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/informationen.