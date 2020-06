Der Naturschutzbund (Nabu) möchte wissen, wie viele Schmetterlinge noch durch unsere Gärten, Parks und Wiesen flattern – und ruft daher wieder zur Zählaktion auf: bis zum 15. Juli sollen alle Falter gezählt und gemeldet werden.

Elf Schmetterlingsarten stehen bei der Zählaktion laut Nabu-Pressemitteilung besonders im Fokus: das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs, der Distelfalter, die Bläulinge, die Kohlweißlinge, der Admiral, der C-Falter, das Ochsenauge, die Dickkopfalter, der Zitronenfalter und der Schornsteinfeger. Es dürfen aber auch Arten, die nicht auf dem Zählbogen vermerkt sind angegeben werden: „Jede Meldung zählt“, heißt es.

Nabu hilft bei der Bestimmung

Am besten suchen sich Zählerinnen und Zähler eine besonders beliebte Schmetterlingspflanze wie Wiesenflockenblume, Acker-Witwenblume oder Natternkopf und beobachten für eine Zeit lang, welche Schmetterlinge sich zum Nektartrinken niederlassen. Zur Hilfe bei der Bestimmung hat der Nabu über 50 Falterporträts eingestellt und die elf Tagfalterarten, die im Fokus der Aktion stehen auf dem Zählbogen abgebildet..

Die Beobachtungen können bis zum 22. Juli an den Nabu NRW gemeldet werden. Zur Auswertung sollten die ausgefüllten Zählbögen per E-Mail an Schmetterlingszeit@NABU-NRW.de geschickt werden. Außerdem steht ein Online-Formular zur direkten Eintragung der Beobachtungen zur Verfügung.