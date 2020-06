Echte Schulden macht man erst ab 18

Als Petra F. sich an die Verbraucherzentrale in der Aegidiistraße wendet, ist sie gerade 19 Jahre alt. Sie legt in der Schuldnerberatung den Brief einer Krankenkasse vor, nach dem Sie mehr als 10 000 Euro zu zahlen hat. Vier Jahre lang hatte ihre Mutter die Beiträge für die Krankenkasse nicht bezahlt.

Und diese Beiträge verlangt die Krankenkasse nun von Petra F. zurück und das, obwohl sie zum Zeitpunkt des Entstehens der Schulden noch minderjährig war. Petra F. ist verzweifelt. Sie hat gerade erst eine Ausbildung begonnen und weiß nicht weiter. Obwohl sie die Schulden nicht verursacht hat, soll sie jetzt dafür gerade stehen. Petra F. findet das ungerecht.

„Haftungsgrenze für 18-Jährige“

„Zu Recht!“, sagt Simone Weinke, Schuldnerberaterin der Verbraucherzentrale, die diesen Fall nun öffentlich macht. Schon vor 30 Jahren habe der Bundesgerichtshof entschieden, dass es ein Grundrecht ist, schuldenfrei in die Volljährigkeit zu starten – und hat eine Haftungsgrenze eingeführt, schreibt die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung. „Wer volljährig wird, muss Schulden nicht uneingeschränkt bezahlen. Denn für Zahlungsverpflichtungen, die während Kindheit und Jugend entstanden sind, können die jungen Erwachsenen ihre Haftung beschränken.

Haften müssen sie nur mit dem Vermögen, das sie bei Eintritt der Volljährigkeit besitzen. Etwa mit dem Sparvermögen oder Geldgeschenken für den Führerschein, soweit diese vor dem 18. Geburtstag gemacht wurden. Unpfändbare Gegenstände, also übliche Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, werden hierbei allerdings nicht berücksichtigt. Ein normales, zwei Jahre altes Mobiltelefon darf man beispielsweise behalten“, kennt Weinke die Haftungsregeln. „Diese Beschränkungen gelten übrigens auch, wenn Behörden Geld zurückfordern“ ergänzt die Schuldnerberaterin.

„Kein Einzelfall“

Bei dem Fall von Petra F. handele es sich nicht um einen Einzelfall. „Es suchen immer wieder Verbraucher Rat bei uns, die mit Schulden konfrontiert werden, die entstanden sind, als sie noch minderjährig waren“, berichtet Mechthild Schneider, Leiterin der Beratungsstelle in Münster. „Leider wissen die jungen Erwachsenen oft nicht, dass sie für diese Nachforderungen häufig nicht geradestehen müssen.

Anstatt zu zahlen, müssen sie schriftlich mitteilen, dass die Forderung während Kindheit und Jugend entstanden ist und sie deshalb von der Beschränkung der Haftung Gebrauch machen“, zeigt Schneider ein großes Informationsdefizit auf.

Hinweis auf nicht vorhandenes Vermögen

Mit einem Musterbrief bietet die Beratungsstelle dabei Hilfestellung, um die Forderung unter Hinweis auf nicht vorhandenes Vermögen bei Eintritt der Volljährigkeit abzuwehren. „Betroffene können sich an uns wenden! Wir prüfen die Forderungen und helfen dabei, unberechtigte Ansprüche abzuwehren“, ermuntert Weinke Betroffene, fachkundige Hilfe zu suchen. Die Verbraucherzentrale bietet persönliche Beratung aufgrund der Corona-Pandemie zur Zeit nur nach Terminabsprache an.

Als beste Lösung sieht die Verbraucherzentrale NRW, dass Forderungen gegen volljährig Gewordene nicht verfolgt werden sollen, sondern im Ergebnis Eltern dafür geradestehen müssen. „Dann wäre der schuldenfreie Start ins Erwachsenenleben garantiert“, so Weinke.