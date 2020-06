„Eltern über Grenzen hinaus gefordert“

Münster -

Viele Eltern der 6400 Kinder an den Förderschulen des LWL waren bei der Schließung der Schulen bis „über ihre Belastungsgrenze hinaus gefordert“. Darauf hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Montag in einer Pressemitteilung hingewiesen. Sie hätten nicht nur das „Homeschooling“ übernehmen, sondern zum Teil auch noch die Pflege ihrer Kinder mit Behinderung sicherstellen müssen.