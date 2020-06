Der Rat der Stadt Münster tagt in dieser Woche (Mittwoch, 24. Juni) erstmals in der Halle Münsterland. Hintergrund ist das dort größere Raumangebot, das einen besseren Corona-Schutz für Teilnehmer und Besucher ermöglicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Tagesordnung umfasst über 100 Beratungspunkte, zu denen unter anderem die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und diverse Schulerweiterungen gehören.

Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr mit einer von der AfD beantragten Aktuellen Stunde zum Missbrauchsskandal in Münster. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wird der Rat voraussichtlich über die Berufung des Generalintendanten des Theaters sowie die mögliche Vertragsverlängerung des Generalmusikdirektors entscheiden. Die Sitzung findet in der Großen Halle der Halle Münsterland statt.