Kinder-Schutz im Sportverein

Die kürzlich aufgedeckten Verbrechen der sexualisierten Gewalt an Kindern erschüttern auch die Mitarbeiter des münsterischen Kinderschutzbundes. Dies teilte der Kinderschutzbund in einer Pressemitteilung mit. Es sei zutiefst bedauerlich, dass diese nicht verhindert werden konnten, obwohl die Täter frühzeitig aufgefallen seien. Der Kinderschutzbund sehe seine Aufgabe derzeit darin, der Vielzahl an Einrichtungen, pädagogischen Fachkräften, Kindern, Jugendlichen und Eltern professionelle Hilfe durch die Beratungsstelle zu geben. Perspektivisch sollen Präventionsveranstaltungen an Schulen fortgesetzt werden. Um zukünftig Kinder besser als bisher vor sexualisierter Gewalt zu beschützen, fordert der Kinderschutzbund die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen:

breit angelegte Sensibilisierungskampagnen in der Bevölkerung

bessere Schulung von Fachkräfte unterschiedlicher Professionen (Kinder-und Jugendhilfe, Justiz, Medizin, Schule). Besonders Erzieher und Lehrer sollen besser über die sexuelle Entwicklung von Kindern aufgeklärt werden.

Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über sexualisierte Gewalt und Hilfsangebote

Beteiligung von Kindern an Entscheidungen, die sie betreffen, und Wahrnehmung ihrer in Verwaltungen, Gerichten, Bildungseinrichtungen

bessere Zusammenarbeit der zuständigen Behörden, Institutionen und Einrichtungen

Forschung zu Hintergründen von Gewalt an Kindern