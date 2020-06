Eigentlich waren in dem Verfahren gegen einen 52-Jährigen aus Holm (Schleswig-Holstein), der im August 2019 seine Tante aus Münster ermordet haben soll, die Schlussvorträge erwartet worden. Der Angeklagte ließ jedoch zu Beginn der Verhandlung am Dienstag verkünden, sich nun doch äußern zu wollen – in einem Umfang der auch seine beiden Verteidiger überraschen sollte.

Gefasst trug er seine Einlassung vor, unterstellte dabei mehrfach Missverständnisse und Falschaussagen seitens Zeugen. „Ich schwöre, ich habe meine Tante nicht getötet und auch nichts mit ihrem Verschwinden zu tun“, begann er seine Aussage. Vielmehr mache er sich Vorwürfe, seine Tante am Nachmittag des mutmaßlichen Tattages verlassen zu haben: „Vielleicht hätte ich ihre Ermordung verhindern können.“

Widersprüchliche Angaben

Allerdings widersprachen sich seine Angaben, auch ältere Aussagen von ihm selbst oder von Zeugen betreffend. Dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, war bereits bekannt: Im Laufe des Verfahrens war unter anderem aufgedeckt worden, dass er seinen Eltern und seiner Tante über Jahrzehnte seine Ehe und zwei Kinder verschwiegen hatte. Auch hatte er sie in dem falschen Glauben gelassen, er lebe in den USA. Er begründete dies damit, dass es nach dem Kontaktabbruch „eine bequeme Lösung war, mir meine Eltern vom Hals zu halten“.

„Lästige Geldangelegenheit“

Da mittlerweile feststeht, dass das Opfer erwürgt wurde, erstaunte es die Richter, dass der Angeklagte über ein Selbstverteidigungstraining, das er mit seiner Tante gemacht haben will, gegenüber der Polizei auch von Würgegriffen gesprochen hatte, diese am Dienstag jedoch nicht erwähnte.

Gefragt nach dem Darlehen, das die Staatsanwaltschaft als Tatmotiv wertet, gab er an, den Vertrag, den die Polizei gefunden hat, nicht zu kennen. Seine Tante habe ihm den rückzuzahlenden Teil sogar schenken wollen. Eine im Saal anwesende Freundin der Getöteten, die spontan vernommen wurde, sagte, diese sei über die „lästige Geldangelegenheit mit ihrem Neffen“ sehr verärgert gewesen.

Die Plädoyers werden am 25. Juni erwartet.