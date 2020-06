1000 Besucher dürfen ab Freitag zeitgleich ins Freibad Hiltrup

Ab sofort lässt sich der Besuch in den städtischen Freibädern noch besser planen: Badegäste können auf der Internetseite des Sportamtes über ein Online-Reservierungssystem ihr Wunschzeitfenster buchen und bekommen dann ihre digitale Eintrittskarte ganz einfach per E-Mail zugeschickt. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt.

Und so funktioniert es: registrieren, Kontaktdaten angeben, Tag und Uhrzeit auswählen – fertig. Anschließend wird die Bestätigung mit einem QR-Code per E-Mail zugeschickt. Vorausgesetzt, das Kontingent für Besucher, die online buchen, ist noch nicht ausgeschöpft. Wie viele Tickets noch zur Verfügung stehen, lässt sich in Echtzeit im System verfolgen. Eine Buchung ist bis maximal 48 Stunden vor Start des Zeitfensters möglich und verfällt eine Stunde vor Ablauf des gebuchten Zeitfensters.

Ausfüllen eines Vordrucks entfällt

Den QR-Code können Besucher entweder ausgedruckt mitbringen oder einfach auf ihrem Smartphone vorzeigen. Durch den Scanvorgang an der Kasse werden dann alle wichtigen Informationen übermittelt, sodass das Ausfüllen eines Vordrucks dann nicht mehr notwendig ist.

Jeweils 75 Prozent der Plätze pro Zeitfenster werden online vergeben. Bei der Vergabe der restlichen 25 Prozent werden vor allem Badegäste ohne Internetzugang berücksichtigt. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, einfach mit einer ausgefüllten Besucherregistrierung Eintritt zu erhalten. Dies ist allerdings auch nur solange möglich, bis auch hier die maximale Grenze für Besucher ohne Onlinereservierung erreicht ist.

Obergrenzen werden angehoben

In den neu eingerichteten Vier-Stunden-Zeitfenstern gilt für das Freibad Hiltrup eine Obergrenze von 1000 Besuchern. Zu Beginn der ersten Ferienwoche wird ab Montag (29. Juni) die Obergrenze für das Freibad Stapelskotten entsprechend auf 400 Besucher und für das Freibad Coburg auf 300 Besucher angehoben. In den noch bestehenden Zwei-Stunden Zeitfenstern, die zum Beispiel für alle Frühschwimmer von 7 bis 9 Uhr gelten, erhalten nach wie vor 100 Badegäste zeitgleich Zugang.

An der Kasse muss jeder Badegast seine Eintrittskarte noch bezahlen – ob mit oder ohne Reservierung. Aber auch hier gibt es eine gute Nachricht: Saisonkarten sind in den Freibädern ab sofort wieder erhältlich.

Das Online-Reservierungssystem sowie alle wichtigen Informationen zu den neuen Zeitfenstern und Besuchergrenzen stehen auf der Internetseite des Sportamtes zur Verfügung: www.stadt-muenster.de/sportamt/baeder