Solide Basis für Masterplan 2030

Neue Geschäftsführer, neues Prozedere: Bei ihrer ersten Vorstellung eines Jahresabschlusses als Chefs der Stadtwerke gaben Sebastian Jurczyk, seit September 2019 beim Tochterunternehmen der Stadt verantwortlich für den Bereich Energie, und Frank Gäfgen, seit Oktober 2019 Leiter der Mobilitätssparte, am Mittwochvormittag in der Zentrale am Hafenplatz nicht nur die Geschäftszahlen des abgelaufenen Jahres bekannt, sondern stellten außerdem ihre Strategie für die nächsten zehn Jahre vor.

Im Mittelpunkt ihrer Agenda steht die Energie- und Mobilitätswende. Mehr Windenergie, mehr Photovoltaik, kein Atom- und Kohlestrom ab 2024, sowie eine Busflotte aus Elektro- und Wasserstofffahrzeugen ab 2029 sind die Kernpunkte der Strategie. Dazu soll die Digitalisierung vorangetrieben werden, etwa mit einem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes bis 2030. „Wir wollen Klima-Hauptstadt werden“, kommentierte Aufsichtsratschef Walter von Göwels die Pläne.

Fahrgastzahlen auf neuem Höchststand

Zufrieden zeigten sich die Geschäftsführer mit dem Ergebnis für 2019. Der Umsatz lag mit 576,7 Mio. Euro 5,4 Prozent höher als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss übertrifft mit 10,3 Mio. Euro den Stadtwerke-Plan, fällt im Vergleich zum Vorjahr aber um 61,6 Prozent. „Verantwortlich für das gute Ergebnis 2018 waren Auflösungen von Rückstellungen“, relativierte Jurczyk den Rückgang. Wie im Vorjahr gingen 6,5 Mio. Euro als Gewinnausschüttung an die Stadt.

Stadtwerke-Bilanz in Zahlen Umsatz: 576,7 Mio. Euro (2018: 547)

Jahresüberschuss: 10,3 Mio. Euro (2018: 26,8)

Gewinnausschüttung an die Stadt: 6,5 Mio. Euro (2018: 6,5)

Stromabgabe: 1324 Mio. kWh (2018: 1242)

Ökostromabgabe: Plus 24 Prozent zu 2018

Erdgasabgabe: 2019 Mio. kWh (2918: 1986)

Fernwärmeabgabe: 594 Mio. kWh (2018: 574)

Wasserabgabe: 17,2 Mio. m³ (2018: 17,1)

Fahrgäste ÖPNV: 49 Mio. (2018: 46,3)

Lokale Wertschöpfung: 89, 3 Mio. Euro (2018:101,7) ...

Die Fahrgastzahlen im Busverkehr erreichten mit 49 Millionen – ein Plus von 5,8 Prozent – einen neuen Höchststand. Das verbesserte zwar die Kostendeckung auf 71,5 Prozent, dennoch musste der Versorger den Verlust im ÖPNV-Geschäft mit 16,9 Mio. Euro kompensieren.

Dem zufriedenen Blick zurück folgte ein ungewisser nach vorn: Jurczyk und Gäfgen erwarten, dass sich die Corona-Krise deutlich auf das Ergebnis für 2020 auswirken wird.

Weichen stellen für grüne Zukunft

Es weht ein neuer Wind in der Stadtwerke-Zentrale. Bei der Bilanzvorstellung am Mittwoch konnten erstmals alle 1200 Stadtwerke-Mitarbeiter live per Stream zusehen, wie die Geschäftsführer Sebastian Jur­czyk und Frank Gäfgen das Jahr 2019 bilanzierten und eine Strategie für die kommenden zehn Jahre vorstellten. „Eine Strategie, an der über 300 Mitarbeiter mitgewirkt haben“, betonte Jur­czyk das neue Wir-Gefühl.

Der Masterplan strebt eine noch stärkere Wende hin zu erneuerbaren Energien an. Dabei setzen die Stadtwerke auf Photovoltaik. Die Solarstromerzeugung soll bis 2030 um das 14-fache ausgebaut werden. „Münsters Dächer sind zu 90 Prozent frei“, sagte Jurczyk. Mit der Wohn und Stadtbau gehe man zu diesem Zwecke eine Kooperation ein. Bis 2030 soll die Zahl der Windräder auf 42 verdoppelt werden. Münster und das Umland seien aber „abgegrast“, man suche nach Standorten im gesamten Bundesgebiet.

„ Der Nahverkehr ist ein wichtiger Baustein eines nachhaltigen städtischen Verkehrs. Der Nahverkehr ist ein wichtiger Baustein eines nachhaltigen städtischen Verkehrs. “ Frank Gäfgen

Mit Blick auf das Jahr 2020 prognostizierten die Stadtwerke-Chefs spürbare Einbußen wegen der Corona-Krise. Ob das eine Erhöhung der Strompreise für den Endverbraucher bedeutet, sei derzeit schwer absehbar. Erdgaskunden hingegen müssen ab 2021 mit einer Preissteigerung rechnen, weil dann das Gesetz zum Brennstoffemissionshandel in Kraft tritt, das den Ausstoß von CO₂ verteuere.

Auf den Busverkehr hatten die Corona-Maßnahmen 2020 erheblichen Einfluss, für 2019 gab es jedoch Erfreuliches zu berichten: Der neue Rekord mit 49 Millionen Fahrgästen in 2019 unterstreiche, dass „der Nahverkehr ein wichtiger Baustein eines nachhaltigen städtischen Verkehrs“ sei, sagte Gäfgen. Die Anzahl der Kunden mit festem Vertrag über ein Abo oder 90-Minuten-Ticket ist um knapp neun Prozent auf fast 115 000 gestiegen.

Kommentar: Ehrgeizige Ziele Die neuen Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk und Frank Gäfgen stehen für ambitionierte Ziele – so viel ist nach der Vorstellung eines Masterplans 2030 klar. Der sieht nichts weniger als eine Energie- und Mobilitätswende sowie eine verbesserte digitale Infrastruktur vor. Das fortschrittliche Paket zu stemmen, wird ein Kraftakt, besonders in Corona-Zeiten. Wie schnell Ziele zu Luftschlössern werden können, hat sich zum Beispiel gezeigt, als der Rat 2011 beschloss, dass die Stadtwerke bis 2020 so aufgestellt sein sollten, dass sie auf den Ankauf von Atomstrom verzichten können – und es dann nicht konnten. Der Masterplan 2030 beinhaltet zweifelsohne gute Ziele. Doch nicht an den Zielen, sondern an den Ergebnissen wird sich die Stadtwerke-Spitze messen lassen müssen. (Von Pjer Biederstädt) ...

Glasfaser flächendeckend verfügbar machen

Gäfgens Plan für die Verkehrswende sieht unter anderem die Verzahnung verschiedener Verkehrsmittel, mehr Busspuren und ein Investment von einer Million Euro in die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge vor. Hilfsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket des Bundes sollen helfen, die Ticketpreise trotz Corona stabil zu halten.

Künftiges Wachstum sehen die Stadtwerke außerdem in der Bereitstellung von digitalen Infrastrukturen. „Innerhalb der nächsten Dekade wollen wir Glasfaser in Münster flächendeckend verfügbar machen“, so Jur­czyk. Konkret sollen in zehn Jahren 80 Prozent der Privathaushalte mit Highspeed-Internet ausgestattet werden können. Außerdem wolle man das Übertragungsverfahren „Long Range Wide Area Network“ (LoRaWAN) ausrollen sowie den 5G-Ausbau vorantreiben.

Als weiteren Baustein der Strategie bauen die Stadtwerke eine Innovations­abteilung auf, in der die „Themen von übermorgen“ (Gäfgen) bearbeitet werden.