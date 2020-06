Nach einer außergewöhnlichen Ratssitzung, die coronabedingt in der Halle Münsterland stattfand und sich bis in den frühen Donnerstag hinzog, steht das erste schwarz-grüne Bündnis in Münster vor dem Aus. Bei der Abstimmung um den Standort des neuen Albachtener Feuerwehrhauses ließen die Grünen die CDU wieder einmal allein auf weiter Flur.