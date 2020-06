„Es ist großartig, hier an diesem schönen Sommerabend innerhalb und außerhalb der Kirche zu feiern.“ Die Freude war Dr. Siegfried Kleymann, dem neuen Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz, anzusehen. Am Mittwoch wurde er, gemeinsam mit der neuen Pastoralassistentin Anna Artmann, in sein Amt eingeführt und von der Gemeinde begrüßt. Die dritte Neue im Pastoralteam, Pastoralreferentin Alexandra Lason, fehlte krankheitsbedingt.

„Für uns alle war es ein freudiges Willkommen“, berichtet Kleymann. Er habe in der kurzen Zeit, die er da ist, bereits die Freude über seine Anwesenheit gespürt: „Die Gemeinde hatte schließlich eine fast ganzjährige Vakanz zu überbrücken“, erläutert er. Kleymanns Vorgänger, Stefan Jürgens, hatte im Juli 2019 angekündigt, die Gemeinde nach nur drei Jahren verlassen zu wollen, und dabei Kritik an den dort bestehenden Strukturen geübt.

Die Rolle von Männern und Frauen in der Kirche

Darauf angesprochen, erzählt Kleymann, es sei zu früh, um das zu beurteilen, nun ginge es erst mal um das Willkommenheißen – wofür sich die Gemeinde nach dem Gottesdienst hinter der Kirche versammelte.

Doch die Corona-Pandemie sei das viel größere Problem: „Was bedeutet das für unser kirchliches Leben?“, fragt er sich. Als zen­tral für seine Arbeit in der Innenstadt-Gemeinde sehe er zudem die Auseinandersetzung zwischen der Rolle von Frauen und Männern in der Gemeinde und Kirche an – Stichwort Maria 2.0.

Auch Anna Artmann, die nach Abschluss ihres Theologie-Studiums in Münster in die dreijährige Ausbildung zur Pastoralreferentin einsteigt, will sich von vergangenen Ereignissen nicht beeindrucken lassen: „Ich habe die Gemeinde bisher als sehr wohlwollend erlebt, als sehr herzlich und aktiv. Hier kann man gemeinsam Projekte anstoßen.“

Rückkehr nach Münster

Für Siegfried Kleymann bedeutet die Stelle in Heilig Kreuz eine Rückkehr nach Münster: Hier wurde er 1988 zum Priester geweiht, trat seine erste Pfarrerstelle an, wurde Dechant und leitete die Studierendengemeinde – immerhin die größte Deutschlands. Ab 2010 zog es ihn zwischenzeitlich ins Rheinland, wo er bis vor Kurzem Leiter des Cusanuswerks, einer bischöflichen Studierendenförderung, war.