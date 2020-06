Die Geisterstunde war gerade vorüber, als sich der Rat um kurz nach 1 Uhr am frühen Donnerstag mit einer heiklen Personalangelegenheit befassen musste. Diese war zunächst offenbar nicht allen ganz geheuer. Zumindest soll es von einigen Mandatsträgern intensive Nachfragen zur überraschenden Abberufung des Geschäftsführers der städtischen Wirtschaftsförderung in der vergangenen Woche gegeben haben, wie aus dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung in der Halle Münsterland kolportiert wurde.

Nach einstündiger Diskussion billigte dann aber eine ganz breite Mehrheit des Rates mit Stimmen aus allen Faktionen die am Montag der Vorwoche getroffene Dringlichkeitsentscheidung, wie unsere Zeitung aus Sitzungskreisen erfahren hat. Damit gilt eine Rückkehr von Dr. Thomas Robbers an die Spitze der Wirtschaftsförderung als ausgeschlossen. Der zunächst gestellte Antrag einer grünen Ratsfrau auf geheime Abstimmung wurde zurückgezogen.

Der bis dato oberste Wirtschaftsförderer der Stadt soll seinen Arbeitgeber zu spät und nur beiläufig zu seinen privaten Kontakten zum Hauptverdächtigen im Missbrauchsfall von Münster informiert haben, so der Vorwurf. Robbers, der dem 27-jährigen Beschuldigten mehrfach seine Ferienwohnungen in Belgien überlassen hat, wie er sagt, wurden diese privaten Kontakte zum Verhängnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aber weiter nicht gegen den Wirtschaftsförderer, wie die Behörde am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte.

In der Ratssitzung zeichnete Oberbürgermeister Markus Lewe die Chronologie nach, die zum unfreiwilligen Abgang von Robbers geführt hat. Das Vertrauensverhältnis soll durch die zögerliche Information von Robbers angeblich unwiederbringlich Schaden genommen haben, heißt es. Auch soll er die per Boten zugestellten Fragen des Oberbürgermeisters unzureichend beantwortet haben.

Die SPD kritisierte die „schlechte Kommunikation“ in der Angelegenheit, wie zu hören ist. Die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung seien zu spät informiert worden.