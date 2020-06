Peter Binczok will kommende Woche für ein paar Tage Urlaub machen – eine Fahrradtour entlang des Rheins. Doch nun sieht es zumindest mit einer reservierten Übernachtung schlecht aus. Binczok erhielt vom Hotel „Winzerhaus Gärtner an der Loreley“ am Mittwoch eine Absage. Begründung: der Corona-Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf.