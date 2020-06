Alle zwei Jahre findet in Münster der Freiwilligentag statt, organisiert von der Freiwilligen-Agentur. Die achte Veranstaltung wird erstmalig an zwei Tagen durchgeführt, und zwar am 18. und 19. September. Das ist aber nicht die einzige Neuerung.

„Münster ist eine engagierte Stadt. Der Freiwilligentag rückt das vielfältige Engagement dieser Stadt ganz besonders in den Fokus“, sagt Oberbürgermeister Markus Lewe. Er ist auch in diesem Jahr Schirmherr des Freiwilligentages, heißt es in einer Ankündigung.

Aktionen in kleinen Gruppen

„In diesem Jahr ist vieles anders, das gilt auch für den Freiwilligentag. Die Aktionen können alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen an der frischen Luft und immer mit Abstand gemacht werden“, so Vera Kalkhoff, Leiterin der Freiwilligen-Agentur. „Grünflächen säubern, Wege im ‚Garten der Stille‘ anlegen oder klimafreundliches Verhalten in die sozialen Medien bringen – es ist für jede und für jeden etwas dabei. Weil diese Projekte draußen stattfinden, bildet der Umwelt- und Naturschutz in diesem Jahr einen Schwerpunkt“, erklärt Projektleiterin Nicole Lau.

Finanziell gefördert wird der Freiwilligentag wieder von der Sparkasse Münsterland Ost: „Viele möchten einen ganz persönlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten, ohne dabei gleich langfristige Verpflichtungen einzugehen. Dafür ist der Freiwilligentag ein idealer Rahmen“, ergänzt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Markus Schabel. Medienpartner sind die Westfälischen Nachrichten. „Der Freiwilligentag ist eine tolle Gelegenheit, ganz unverbindlich in ein Ehrenamt zu schnuppern“, erklärt Andrea Löbbe, Marketingleiterin der Westfälischen Nachrichten.

Die Aktionen laufen an verschiedenen Orten in der Stadt. Für Material und Verpflegung ist gesorgt. Alle Freiwilligen sind beim Einsatz haftpflicht- und unfallversichert.

Anmeldungen für die einzelnen Projekte sind möglich über die Internetseite www.freiwilligenagentur-muenster.de. Informationen gibt es außerdem unter 4 92 59 70 oder per E-Mail: freiwilligenagentur@stadt-muenster.de.