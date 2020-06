„Das Corona-Ausbruchsgeschehen um den Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück versetzt die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf sowie die Kreisverwaltung, vor allem aber unsere Bürgerinnen und Bürger in eine absolute Ausnahmesituation“, heißt es in dem Brief, der an Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtrat Wolfgang Heuer adressiert ist. Die erneut verschärften Maßnahmen führten zu erheblichen Einschränkungen im gesamten Kreisgebiet. Viele Menschen in den Verwaltungen und Hilfsorganisationen seien gerade mit Hochdruck dabei, „das Ausbruchsgeschehen unter Kontrolle zu halten und leisten dabei herausragenden Einsatz“.

Einreisebeschränkungen

Die Bürgermeister und der Landrat verweisen weiter auf die Einreisebeschränkungen, die in einigen Bundesländern für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf erlassen wurden oder geplant sind. „Sie können sich vorstellen, wie schlimm diese Situation für viele Familien ist, die in den letzten Wochen viel geleistet und sich nun so sehr auf ihre wohlverdienten Urlaube gefreut haben“, heißt es in dem Brief.

Maskenpflicht

Dass Münster nun auch noch eine Maskenpflicht für Bürger aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf sowie für Münsteraner, die in die beiden Kreise als Beschäftigte einpendeln, verhängte, hätten sie „aus den Medien erfahren“, kritisieren die Bürgermeister und Landrat Gericke. „Wir halten es für völlig unverhältnismäßig und untragbar, dass Menschen mit Bezug zu diesen beiden Landkreisen und den darin liegenden Städten und Gemeinden derart stigmatisiert werden.“ Nicht einmal in den beiden betroffenen Kreisgebieten sei eine derartige Maskenpflicht verhängt worden, heißt es weiter. „Daher sind wir stark irritiert, dass in der Stadt Münster nun eine solche Verpflichtung per Allgemeinverfügung verhängt worden ist.“

Lewe und seinen Ordnungsdezernenten Heuer bitten die Bürgermeister und der Landrat eindringlich, diese „stigmatisierende Maskenpflicht“ umgehend wieder aufzuheben. „In einer Krise sollten wir bei aller gebotenen Vorsicht solidarisch zusammenstehen und nicht noch zusätzliche Trennlinien ziehen.“