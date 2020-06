Auch als Patienten in den münsterischen Krankenhäusern müssen Anwohner der Landkreise Gütersloh und Warendorf jetzt Einschränkungen in Kauf nehmen. So beschwerte sich eine Leserin unserer Zeitung aus Everswinkel im Lockdown-Kreis Warendorf, dass sie ihren vereinbarten Termin für eine Behandlung im Universitätsklinikum nun nicht wahrnehmen könne.

Das stimmt nicht ganz, wie eine Sprecherin des UKM betont: Notfallpatienten werden unabhängig von ihrem Wohnort behandelt, ebenso wie in den anderen großen Krankenhäusern. Ambulante Patienten oder stationäre einem Termin für einen geplanten Eingriff können nur behandelt werden, wenn sie mit einem aktuellen Corona-Test nachweisen, dass sie nicht infiziert sind.

Tests erfolgen im Krankenhaus

Patienten des UKM wird empfohlen, dafür die dortige Teststation in Anspruch zu nehmen. „Das Ergebnis liegt innerhalb kurzer Zeit vor“, so Sprecherin Marion Zahr. In den betroffenen Landkreisen dauere die Analyse wegen des großen Andrangs derzeit womöglich länger. Auch im Franziskus-, im Clemens-Hospital und in der Raphaelsklinik werden Patienten mit geplanten Eingriffen vor ihrem Termin im Krankenhaus getestet.

Im Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup werden nur jene Bewohner der Landkreise nicht empfangen, die aus Haushalten von Mitarbeitern der Firma Tönnies kommen. Auch Mitarbeiter der Krankenhäuser mit Wohnsitz in den Lockdown-Kreisen werden nun wieder auf das Virus getestet. Allein am UKM arbeiten 560 Menschen aus dem Kreis Warendorf.