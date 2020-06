Umleitung für Linie 17 an der Robert-Bosch-Straße

Münster -

Sommerferienzeit ist Baustellenzeit: Auch in Münster beginnen in der kommenden Woche zahlreiche Straßenbaustellen, unter anderem an der Robert-Bosch-Straße. Das führt bei den Bussen der Linie 17 zu Umleitungen.