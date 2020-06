Nur noch sechs Münsteraner infiziert

Die Zahl der Menschen, die aktuell noch mit dem Coronavirus infiziert sind, geht weiter zurück. Am Freitag meldete die Stadt, dass nur noch sechs Menschen aktuell nachweislich erkrankt sind. So wenig Infizierte hatte es in Münster zuletzt am 10. März gegeben. Die Zahl geht nach einem zwischenzeitlichen Anstieg Mitte Mai stetig zurück.

Außerdem hat es am Freitag erneut keine Neuinfektion gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet hat sich somit bei 732 stabilisiert. Davon sind 713 Patienten wieder genesen - eine Person mehr als noch am Vortag. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.