UKM weitet Corona-Testkapazitäten aus

Aufgrund der derzeit hohen Nachfrage an vielen Corona-Teststellen insbesondere in den Kreisen Warendorf und Gütersloh hat das Universitätsklinikum Münster (UKM) die Testkapazitäten erweitert. Testungen sind ab sofort von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir empfehlen Patienten aus den beiden Kreisen, die für ihre Behandlung hier am UKM derzeit einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, den Abstrich bei uns an der Corona-Teststelle durchführen zu lassen“, sagt Prof. Dr. Dr. Hugo Van Aken, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des UKM. „Durch eine schnelle Testung und Auswertung können wir sicherstellen, dass mit dem Testergebnis die geforderte Frist von zwei Tagen eingehalten werden kann.“

200 Tests pro Tag

Um Wartezeiten zu vermeiden, gilt: Patienten, die am UKM ambulant oder stationär behandelt werden, sollten sich jeweils ab 8 Uhr an der Teststelle melden. Darüber hinaus können sich ab 12 Uhr auch Bürger der Kreise Warendorf und Gütersloh ohne Symptome oder COVID-19-Kontakt kostenlos testen lassen.

Details zur Teststelle Alle Details zur Corona-Teststelle des UKM (Anfahrtsadresse: Albert-Schweitzer-Straße/Höhe UKM-Psychiatrie, 48149 Münster) gibt es auf der Startseite der UKM-Website www.ukm.de oder telefonisch unter 0251 83-55555. ...

„Wir bitten jedoch um Verständnis, dass Patienten sowie Mitarbeitende aus umliegenden medizinischen Einrichtungen Vorrang haben“, erklärt Van Aken. „Etwa 200 Tests können wir pro Tag für symptomfreie Bewohner der Kreise Warendorf und Gütersloh zur Verfügung stellen, die diese zum Beispiel für den bevorstehenden Urlaub benötigen.“

Drive-In-Teststelle am UKM

Die Teststelle am UKM ist als Drive-In konzipiert, so dass die Wartezeit insbesondere bei den derzeit hohen Temperaturen im Auto verbracht werden kann. Die Testergebnisse werden vom UKM im Regelfall am Folgetag automatisch per Telefon und auf Wunsch auch per verschlüsselter E-Mail übermittelt. Unabhängig davon wird das Ergebnis innerhalb von zwei bis drei Werktagen per Post zugestellt.

Van Aken weist darauf hin, dass die derzeit zusätzlich eingeführten Maßnahmen in den münsterschen Kliniken auf der Handlungsempfehlung der Landesregierung vom 16. Mai zum Schutz besonders gefährdeter Patientengruppen basieren und von den Entwicklungen der Infektionszahlen in den kommenden Tagen abhängen. „Sobald uns die Landesregierung ein Zeichen gibt, dass die beiden betroffenen Kreise nicht mehr als Risikogebiete zählen, werden wir die Anforderungen wieder für alle Patienten sowie Angehörige und Besucher unabhängig von ihrem Wohnort gleich halten“, so der Ärztliche Direktor des UKM.