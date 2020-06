Kein negativer Test für Bewohner des Kreises Warendorf erforderlich

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens hat die Stadt Münster mit sofortiger Wirkung die Auflagen für Bewohner des Kreises Warendorf zurückgenommen, während diese für die Bewohner des Kreises Gütersloh weiter bestehen bleiben.

Das UKM (Universitätsklinikum Münster) schließt sich dieser Haltung an und beschränkt daher die Notwendigkeit der Vorlage eines negativen Corona-Tests ab sofort ausschließlich noch auf die Bewohner des Kreises Gütersloh. Patienten aus dem Kreis Warendorf benötigen am UKM somit keinen negativen Test mehr, um Termine wahrnehmen zu können, heißt es in einer Mitteilung von Freitagnachmittag.

Besuche sind wieder möglich

Zudem ist auch ein Besuch durch Bewohner des Kreises Warendorf mit Zutrittserlaubnis künftig wieder möglich, für Besucher aus dem Kreis Gütersloh gelten nach wie vor eingeschränkte Regelungen, die Besucher zwingend vor ihrer Anreise in der jeweiligen Klinik abfragen sollten. Akute medizinische Notfälle werden wie bisher unabhängig von ihrem Wohnort am UKM aufgenommen.

Am Morgen hatte das UKM mitgeteilt, dass die Testkapazitäten aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage erweitert wurden. Testungen sind von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Um Wartezeiten zu vermeiden, gilt: Patienten, die am UKM ambulant oder stationär behandelt werden, sollten sich jeweils ab 8 Uhr an der Teststelle melden. Darüber hinaus können sich ab 12 Uhr auch Bürger des Kreises Gütersloh ohne Symptome oder COVID-19-Kontakt kostenlos testen lassen.

Details zur Teststelle Alle Details zur Corona-Teststelle des UKM (Anfahrtsadresse: Albert-Schweitzer-Straße/Höhe UKM-Psychiatrie, 48149 Münster) gibt es auf der Startseite der UKM-Website www.ukm.de oder telefonisch unter 0251 83-55555. ...

„Wir bitten jedoch um Verständnis, dass Patienten sowie Mitarbeitende aus umliegenden medizinischen Einrichtungen Vorrang haben“, erklärt Van Aken. „Etwa 200 Tests können wir pro Tag für symptomfreie Bewohner der Kreise Warendorf und Gütersloh zur Verfügung stellen, die diese zum Beispiel für den bevorstehenden Urlaub benötigen.“

Drive-In-Teststelle am UKM

Die Teststelle am UKM ist als Drive-In konzipiert, so dass die Wartezeit insbesondere bei den derzeit hohen Temperaturen im Auto verbracht werden kann. Die Testergebnisse werden vom UKM im Regelfall am Folgetag automatisch per Telefon und auf Wunsch auch per verschlüsselter E-Mail übermittelt. Unabhängig davon wird das Ergebnis innerhalb von zwei bis drei Werktagen per Post zugestellt.