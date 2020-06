Münster hebt Einschränkungen für Warendorfer auf

Vor dem Hintergrund wachsender Kritik und weniger Neuinfektionen hat die Stadt Münster die verschärfte Maskenpflicht für Menschen aus dem Kreis Warendorf am Freitag wieder aufgehoben. Auch hiesige Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung dürfen von Kindern und Jugendlichen aus dem östlichen Nachbarkreis wieder besucht werden. Die Maßnahmen für den Großraum Gütersloh bleiben vorerst bis Dienstag bestehen. Das teilt die Stadt Münster mit.

Die Zahl der Neuinfektionen für die vergangenen sieben Tage seien als Richtwert die Grundlage für den vom Land in den Kreisen Warendorf und Gütersloh angeordneten Lockdown, sagt Münsters Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer. Am Freitag sei der Wert für den Kreis Warendorf mit 47,9 unter die maßgebliche Grenze von 50 gefallen. Heuer: „Damit entfällt die Begründung für unsere Schutzmaßnahmen.“

„Ohne Sinn und Verstand agiert“

Die Kritik an der verschärften Maskenpflicht für Menschen aus den Nachbarkreisen in Münster war groß. Noch am Freitag sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Maria Klein-Schmeink, die Verordnung entspreche „weder den gängigen Hygiene- und Abstandspflichten noch den Verpflichtungen, die in den betroffenen Kreisen selbst gelten“. Dass Berufspendler und Besucher überwiegend einen Mund-Nasen-Schutz in Münster tragen müssen, sei populistisch und kein ernsthafter Infektionsschutz. „Anstatt den regionalen Zusammenhalt zu stärken und Solidarität beim Umgang mit Infektionsherden zu zeigen, wird lokalegoistisch ohne Sinn und Verstand agiert“, so Münsters grüne Bundestagsabgeordnete.

In mehreren Leserbriefen zeigten Leser unserer Zeitung kein Verständnis für die verschärfte Maskenpflicht. Heidemarie Neumair-Otto fragt: „Wer berät die Verwaltungsspitze in Münster, wenn sie in wildem Aktionismus Regeln aufstellt, deren Einhaltung gar nicht nachprüfbar ist, die aber jede Menge Porzellan zerschlagen und Menschen, die vor Corona gerne gesehene Geldbringer waren, brüskiert und verletzt.“ Satire aus einer Stadt, schreibt Otto Sieger, „in der so häufig gegenüber Diskriminierung demonstriert wird“.

Landrat: „Stigmatisierende Maskenpflicht“

Die Bürgermeister aus dem Kreis Warendorf und Landrat Dr. Olaf Gericke hatten die Verordnung als „völlig unverhältnismäßig und „untragbar“ kritisiert. Sie baten Oberbürgermeister Lewe und Krisenstabsleiter Heuer eindringlich, „diese stigmatisierende Maskenpflicht umgehend wieder aufzuheben“.