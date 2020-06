Eine schwarze Zahl, nämlich ein Plus von 0,7 Millionen Euro, stand zuletzt für das Jahr 2016 im Geschäftsbericht des Universitätsklinikums Münster. Danach ging es rasant in die roten Zahlen. Wenn am heutigen Montag der Aufsichtsrat des UKM tagt, steht der Geschäftsbericht für das Jahr 2019 auf der Tagesordnung.