An vielen Orten live dabei

Wegen der aktuell geltenden Abstandsgebote haben sich die Abiturienten des Schillergymnasiums etwas Besonderes einfallen lassen: Die Zeugnisverleihung fand laut Pressemitteilung in der Aula statt, aber sie wurde per Youtube-Live-Stream auf die Leinwände von 17 Klassenräumen übertragen, in denen die Eltern das Programm des Abends verfolgen konnten.

„Public Viewing“ im Lehrerzimmer

Auch im Lehrerzimmer war der Stream zu sehen. Dort hatten sich Teile des Kollegiums zum „Public Viewing“ zusammengefunden. Der Rest der Schulgemeinde hatte die Möglichkeit der Feier am heimischen Bildschirm beizuwohnen.

Pünktlich um 18 Uhr begrüßte das Moderatorenpaar Sarah Büscher und Lucas Welling ihre anwesenden Konabiturienten sowie alle, die sich zugeschaltet hatten. In ihren Reden stellten die Schulleiterin Anne Eyben, die Stufenleiterinnen Ulrike Stüwe und Marion Vogelsang sowie Elternvertreter Markus Missler die Besonderheit dieses Tages heraus und beglückwünschten die frischgebackenen Abiturienten.

Für die Abiturientia warf Leonard Schleef einen Blick zurück auf die vergangene, gemeinsame Schulzeit. Besonders eindrucksvoll gelang es ihm, die Emotionen darzustellen, die deren abruptes Ende und die anschließende Ungewissheit bei ihm und seinen Mitschülern ausgelöst hatten. Abschließend dankte er im Namen der ganzen Stufe den Eltern, den Lehrern und Mitschülern für ihre jahrelange Unterstützung. Die Dankesreden an die Leistungskurslehrer, die sonst üblicherweise auf dem Abiball gehalten wurden, fanden hier auch ihren Ort. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das virtuose Klavierspiel von Noyan Masarwa aus der Jahrgangsstufe Q1 bereichert.

Der Stream brachte es bei Youtube auf fast 1200 Aufrufe.