Münster -

Es ist unter Corona-Schutzbedingungen ein etwas schwierigeres Unterfangen, der Freiwilligentag 2020, für den in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen am 18. und 19. September engagierte Bürger für viele interessante Projekte gesucht werden. „Aber vieles soll draußen stattfinden“, erklärt Projektkoordinatorin Nicole Lau.