Gemeinsame, intensive Ermittlungen der beiden Behörden hätten ergeben, dass die beiden Niederländer mehrfach mit Drogen, insgesamt im zweistelligen Kilobereich, in die Bundesrepublik eingereist waren, erklärt die Polizei.

Bei den Festnahmen in Gronau und Altenberge und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Einsatzkräfte mehrere tausend Euro Bargeld und über ein Kilo Marihuana. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwalt, erließ am Donnerstag Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.